Amerzone: The Explorer's Legacy appare davvero bello nel nuovo trailer

Microids e Microids Studio Paris hanno pubblicato un nuovo trailer di Amerzone: The Explorer's Legacy , il remake di uno dei primi videogiochi firmati dal grande Benoît Sokal , che molti conosceranno principalmente per la serie Syberia, ma che in realtà ha realizzato molti altri giochi di grande fascino e dalla qualità indiscutibile.

Il trailer

In Amerzone: The Explorer's Legacy, che sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC a novembre 2024 (la data precisa non è stata ancora comunicata), i giocatori potranno tornare a immergersi nell'affascinante ambientazione creata dal grande disegnatore, per un gioco d'avventura profondo e con il gameplay ben radicato nel genere dei punta e clicca. L'avventura inizia come sempre in un misterioso faro e la missione rimane sempre la stessa: trovare l'uovo dell'uccello bianco e riportarlo ad Amerzone a bordo di un incredibile idrovolante.

Il trailer mostra come la grafica di gioco sia stata completamente rifatta e, allo stesso tempo, come il gameplay sia rimasto fedele a quello del titolo originale. Insomma, si tratta di un'opera pensata per soddisfare i vecchi fan, che potranno rigiocare l'avventura in una cornice tecnologica più moderna, ma anche per attirare i nuovi giocatori, che potranno viverla senza preoccuparsi di dover fare i conti con il passato.

L'edizione limitata di Amerzone: The Explorer's Legacy

Microids ha anche svelato i contenuti dell'edizione limitata per il 25° anniversario del gioco, che comprende un libro omaggio al lavoro sulla grafica di Benoît Sokal nel 1999 e "agli sforzi dei team di Microids Studio Paris nel 2024 per dare nuova vita a questo capolavoro."