Un video gameplay di Phantom Blade: Zero dalla Gamescom mostra tre scontri con boss e tanta azione

Oltre a qualche scontro con dei gruppi di nemici minori, il filmato mette in scena lo scontro con tre boss . In particolare, all'inizio del filmato vediamo quello contro Tie Sha the Frenzy , un soldato armato con un'ascia che pare non dare troppi grattacapi al giocatore, che lo elimina nel giro di pochi minuti con rapidi fendenti con i pugnali e una sorta di cannone portatile.

Tra i giochi presenti in prima linea alla Gamescom 2024 c'è anche Phantom Blade: Zero , che per l'occasione è giocabile con una demo. Vediamone un estratto, grazie al video gameplay di circa otto minuti che trovate nel player sottostante.

Segue lo scontro con il Comandante Cleave, che con la sua mannaia e il suo stile di combattimento aggressivo sembra offrire una sfida ben superiore rispetto al precedente combattimento. La dimostrazione si chiude con un acceso duello con "Huangxing, The Sunken Pillar of Kunlun", un soldato corazzato che utilizza una spada e uno scudo per difendersi, che all'occasione si trasforma in una sorta di grande palla ferrata, che il giocatore sconfigge con misto di schivate repentine e assalti fulmini nelle finestre offerte dal boss.

Phantom Blade: Zero è attualmente in sviluppo per PC e PS5 con data di uscita ancora da definire, ma che pare sia ancora piuttosto distante stando a delle indiscrezioni. Recentemente il team di sviluppo è stato molto criticato per delle uscite poco felici su Xbox, rettificate con un commento che chiarisce che il gioco non è un'esclusiva console PlayStation e dunque in futuro potrebbe arrivare anche su Xbox Series X|S.