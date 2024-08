Phantom Blade Zero arriverà su Xbox? Uno sviluppatore pare abbia risposto denigrando la console Microsoft

In un'intervista tutta da verificare ma che sta già diffondendosi tra social e siti videoludici, sembra che un anonimo sviluppatore del team S-GAME, autori di Phantom Blade Zero, abbia fatto chiaramente capire di non avere alcun interesse a portare il gioco su Xbox, anzi sostanzialmente denigrando Xbox in maniera pesante.

L'intervista sarebbe avvenuta nel corso del recente ChinaJoy 2024, evento dedicato allo sviluppo in Cina e fortemente promosso da Sony PlayStation, durante il quale sono stati mostrati anche titoli piuttosto attesi come Black Myth: Wukong e appunto Phantom Blade Zero.

L'informazione arriva dalla rivista brasiliana GameplaysCassi ed è di difficile verifica, considerando che lo sviluppatore in questione sarebbe rimasto anonimo e non è chiaro come sia avvenuta l'intervista.