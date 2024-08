Il creatore di Minecraft mostra il suo nuovo gioco: Notch condivide le prime immagini dai lavori in corso

Notch, il creatore di Minecraft, sta lavorando a un nuovo progetto ormai da tempo, e proprio nelle ore scorse ha diffuse alcuni materiali sui lavori in corso, immagini che mostrano un gioco ancora molto embrionale ma che potrebbe rappresentare qualcosa di molto interessante.

Non è chiaro di cosa si tratti, ma in base a quanto risulta visibile sembra essere una sorta di RPG in prima persona, caratterizzato anche questo da una particolare grafica in 3D ma molto stilizzata e basilare, in qualche modo assimilabile all'estetica di Minecraft sebbene con una tecnica piuttosto diversa.

L'uso dell'inventario sembra avere qualcosa a che fare con il celeberrimo sandbox, diventato ormai un vero e proprio mito, ma in qualche modo questo nuovo titolo sembra essere più vicino all'ambito più classico dei giochi di ruolo.