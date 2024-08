Il team di Phantom Blade Zero rettifica il commento su Xbox e chiarisce che non è un'esclusiva

Lo sviluppatore era riportato come anonimo, dunque è difficile trovare conferma di tale intervista, riportata con tutti i condizionali del caso, ma di fatto la rettifica di S-GAME non smentisce del tutto che questa sia avvenuta, proprio per la mancanza di prove.

A breve distanza dalla pubblicazione della presunta intervista a uno sviluppatore che avrebbe decisamente denigrato Xbox , arriva da parte del team S-GAME una rettifica su tali affermazioni, sebbene questa non presenti precisamente una smentita sull'esistenza o meno di tale intervista: in ogni caso, lo studio dice di dissociarsi da affermazioni del genere e che l'intenzione della compagnia è anzi avvicinarsi a tutti gli utenti, confermando peraltro che Phantom Blade Zero non è un'esclusiva .

Non è stata esclusa alcuna piattaforma

In ogni caso, la nuova affermazione riferisce la posizione ufficiale del team cinese di Phantom Blade Zero, prendendo le distanze da qualsiasi faziosità sull'argomento.



"Di recente, alcune testate hanno riportato di aver intervistato uno sviluppatore anonimo di S-GAME durante il Chinajoy, il quale sembra aver fatto delle affermazioni sulle piattaforme di uscita e la strategia legata al lancio di Phantom Blade Zero", si legge nel post ufficiale su X, da parte del team.

"Vogliamo chiarire che queste affermazioni non rappresentano i valori e la cultura di S-GAME, perché crediamo nel fatto di rendere il gioco accessibile a chiunque e non abbiamo escluso alcuna piattaforma per Phantom Blade Zero. Siamo duramente al lavoro sia nello sviluppo che nel publishing, per assicurarci che quanti più giocatori possibile possano provare il nostro gioco all'uscita in futuro. Il nostro team non vede l'ora di condividere ulteriori aggiornamenti sullo sviluppo presto, e siamo emozionati di portare il nostro gioco in un'anteprima mondiale alla Gamescom questo mese!"

Alla fine, al di là della questione denigratoria, c'è dunque la possibilità che Phantom Blade Zero possa arrivare anche su Xbox, visto che il team pare non abbia escluso alcuna piattaforma, ovvero che non ci siano specifici accordi di esclusiva sul gioco.

In ogni caso, per il momento il titolo resta annunciato per PS5 e PC, con una nuova presentazione che arriverà nel corso della Gamescom 2024, dal 21 al 24 agosto.