Monster Hunter Wilds presenta le meccaniche base e la modalità Precisione con due video gameplay

In attesa della Gamescom 2024, dove Monster Hunter Wilds sarà presente con tanto di demo giocabile dai partecipanti all'evento, Capcom ha pubblicato stamani due video dedicati alle meccaniche base del nuovo gioco di caccia e l'inedita modalità Precisione, che sulla carta avrà un impatto notevole sulle dinamiche di gameplay.

Partiamo dal filmato dedicato alle meccaniche base. Il video spiega che con l'arma rinfoderata il cacciatore può muoversi liberamente e usare vari oggetti, come ad esempio le pozioni curatrici. Con l'arma sfoderata, invece, i movimenti sono limitati ma è possibile eseguire vari attacchi. Fin qui nulla di nuovo sotto il sole. Come forse già saprete, Wilds introduce il Seikret, una creatura che può essere cavalcata e varie utilità: permette infatti di spostarsi velocemente nel mondo di gioco, ma può anche rivelarsi utile in battaglia, salvandoci dopo essere stati attaccati da un mostro e permettendo al giocatore di cambiare arma al volo mentre è in sella.

Torna anche la fionda di World, che permette di utilizzare varie munizioni raccolte da terra, come sassi e baccelli lampo, che potremo usare in vari modi, ad esempio per innescare trappole ambientali. In Wilds, inoltre, la fionda può essere utilizzata per raccogliere oggetti anche dalla distanza.