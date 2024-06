Monster Hunter Wilds lo abbiamo visto in anteprima: talmente bello che non sembra vero

Wilds: è questo l'identificativo scelto dagli autori per condensare la pesante eredità di World e proiettarla dritta nella filosofia del futuro, probabilmente avviando una dinastia destinata a lasciare un segno profondissimo nella storia dell'industria. Inutile perdersi in chiacchiere: abbiamo partecipato a una presentazione a porte chiuse in cui il director Tokuda in persona ha impugnato il controller per mostrarci in diretta il gameplay di Monster Hunter Wilds spiegandolo nei dettagli, e quello che abbiamo visto ha superato ogni possibile aspettativa. Si tratta di un'esperienza talmente notevole che a tratti si fa fatica a credere a quel che accade sullo schermo: ecco tutto quello che abbiamo scoperto riguardo la nuova incarnazione della caccia, molto probabilmente quella definitiva.

Volente o nolente, nella storia di Monster Hunter esistono un prima e un dopo, e a tracciare quella linea netta è stata la pubblicazione di World nel 2018. Il capitolo diretto da Yuya Tokuda con la benedizione dello storico producer Ryozo Tsujimoto è stato infatti orchestrato da Capcom per portare la saga a toccare nuove vette in termini di diffusione, con l'obiettivo di trasformare quella che era un'affezionata nicchia di appassionati in una fra le basi installate più ricche dell'industria. Monster Hunter World e la sua straordinaria espansione Iceborne hanno modernizzato - e per certi versi stravolto - diverse regole fondamentali della serie, centrando in pieno il bersaglio fissato dalla compagnia e arrivando a piazzare complessivamente 38 milioni di copie: adesso, sei anni più tardi, è finalmente arrivato il passaggio di testimone che tonnellate di cacciatori stavano aspettando con il fiato sospeso.

Il futuro di Monster Hunter è qui

Monster Hunter Wilds scorre liscio come l'olio: non ci sono schermate di caricamento, non ci sono bacheche della caccia, non ci sono interruzioni sensibili a nessun livello dell'esperienza di gameplay. Il cacciatore monta sulla sua cavalcatura per uscire dalla base - che di fatto non è una base ma un insediamento piazzato direttamente nel mondo, dotato della forgia e di tutte le classiche strutture - trovandosi all'improvviso catapultato nel cuore di un bioma dinamico e verosimile.

Non esistono transizioni: la base e il mondo condividono la stessa mappa, e non serve interagire con nessuna bacheca

Un'ambientazione che vive la sua vita a prescindere dal passaggio del protagonista, nel quale la fauna endemica si muove in concerto con le belve, tanto che capita di notare uccelli che calano dal cielo per posarsi in groppa ai mostri più grandi. Certo, è pur sempre presente una mappa di questa specifica regione, ma l'unica transizione che si nota nell'intero ciclo del gameplay risiede nel breve cartello "Quest Started" che appare in sovrimpressione nel momento preciso in cui si sferra il primo fendente contro una bestia di grandi dimensioni, magari sfruttando la nuova meccanica degli attacchi furtivi.

La cosa impressionante è che non si tratta solamente dell'impatto iniziale: è l'intera esperienza di caccia a scorrere seguendo la corrente, mettendo in scena un'incessante evoluzione della situazione che porta conseguenze nel paesaggio, nel meteo e nel comportamento della fauna locale. Nel corso di una semplice caccia a Doshaguma Alpha, praticamente il leader di un piccolo branco che pascolava nella steppa, è accaduto di tutto, e abbiamo la certezza che non si trattasse di sequenze scriptate.

L'unica transizione nell'intera formula del gameplay è il messaggio di inizio della quest... nel momento in cui si colpisce un mostro

In altre occasioni non ne faremmo menzione, ma un paio di problemi tecnici ci hanno costretto a vedere più volte tale segmento della presentazione, alzando il sipario ogni volta su qualcosa di diverso: tempeste di sabbia che travolgono il deserto, incursioni da parte di mostri pericolosissimi che piombano sulla scena accompagnati da tempeste di fulmini, voragini che si spalancano in mezzo alle dune inghiottendo i capi più deboli della cucciolata, intere pareti di roccia che crollano investendo mostri di passaggio. L'ambientazione è talmente soggetta alla distruzione che persino gli accampamenti temporanei, ovvero delle piccole tende simili alle classiche varianti di World, possono essere travolti e resi inagibili dalle creature infuriate.

In senso di pienezza trasmesso dal mondo è ulteriormente alimentato dalla presenza di villaggi neutrali posizionati in giro per la mappa, come per esempio l'insediamento di Kunafa, luogo dotato di risorse uniche - nel caso specifico un particolare tipo di formaggio - che si possono ottenere solamente interagendo con gli abitanti del luogo. La vita va avanti, la mappa si trasforma di continuo, e sono solo i briefing ambientali che appaiono a lato dell'interfaccia a ricordare che ci si trova nei confini del successore di Monster Hunter World: di tanto in tanto appare un messaggio che comunica l'avvistamento di un determinato mostro nei paraggi, gli indigeni avvisano riguardo mutamenti nelle condizioni atmosferiche, e nel frattempo l'ecosistema si trasforma in tempo reale.

Tutto avviene in maniera fluida e dinamica, l'atmosfera cambia e la fauna si adatta a quello che succede

Neppure l'istante in cui si conclude la caccia lascia spazio a stacchi netti: come sempre la colonna sonora interviene per celebrare la vittoria, il giocatore è libero di procurarsi le ricompense incidendo il corpo del mostro, dopodiché il tema musicale si affievolisce lentamente riportando la situazione alla normalità senza alcuna transizione al nero. I mostriciattoli più piccoli cominciano a riemergere dalle tane, insetti e uccelli tornano a scorrazzare in giro per la mappa, mentre branchi di creature pacifiche si fermano sul bordo di un fiume per abbeverarsi, svelando dozzine di dettagli dedicati alle interazioni nell'ecosistema. È la calma dopo la tempesta: la caccia, dal canto suo, si presenta come un grande film d'azione in piano sequenza.