Tempo di voti per Shin Megami Tensei V: Vengeance, ecco il responso della stampa internazionale

Come si può vedere da questo lungo elenco di valutazioni, Vengeance sembra aver davvero convinto tutti , ricevendo un paio di perfect score, una quantità enorme di 9 e solo un paio di 7, motivati da un approccio ritenuto troppo tendente all'azione.

Shin Megami Tensei V: Vengeance ha ricevuto voti eccellenti dalla stampa internazionale, che ha accolto con grandissimo entusiasmo la riedizione del titolo Atlus, di per sé caratterizzato da una qualità superlativa.

La nostra recensione

Naturalmente c'è anche la nostra recensione di Shin Megami Tensei V: Vengeance, in cui abbiamo definito questa riedizione un gioiello per via della campagna scritta meglio dell'originale, nonché dei tanti miglioramenti apportati al gameplay e alle fasi esplorative.

Come sappiamo, Vengeance introduce nuovi e affascinanti personaggi come la poliziotta Yoko Hiromine, che vanno ad arricchire la storia originale aggiungendo prospettive inedite rispetto a quanto visto nella precedente versione del gioco.

La data di uscita ufficiale di Shin Megami Tensei V: Vengeance è fissata al 14 giugno nelle versioni PC, PlayStation e Xbox.