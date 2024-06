I Metallica arrivano su Fortnite Festival con una nuova modalità PvP, ecco quali canzoni saranno disponibili

Con il lancio della Stagione 4 di Fortnite Festival, in programma per il 13 - 16 agosto, i giocatori potranno scatenarsi in una nuova modalità PvP chiamata Palco Battaglia e l'introduzione di una serie di canzoni dei Metallica, con tanto di avatar virtuali di James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo.

La modalità Parco Battaglia vede un massimo di 16 giocatori sfidarsi in esibizioni con scalette da 4 brani. Tutti i giocatori suoneranno le stesse canzoni, ma i quattro giocatori con il punteggio minore alla fine di ogni pezzo verranno eliminati, finché non rimarrà sul palco solo la rockstar migliore. Durante questi duelli musicali sarà possibile anche mettere i bastoni tra le ruote degli avversari lanciando attacchi overdrive e aumentare al contempo il proprio punteggio.