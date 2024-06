Il trailer di Call of Duty: Black Ops 6 ha stabilito un clamoroso record per la serie

Il trailer del gameplay di Call of Duty: Black Ops 6 è il più visto di sempre per la serie Activision: a soli due giorni dalla pubblicazione, il video ha totalizzato quasi 50 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Xbox ha calato l'asso

Se è vero che l'acquisizione di Activision Blizzard è stata così fortemente voluta proprio per via di Call of Duty e della sua incredibile popolarità, è chiaro che portare il gioco su Game Pass rappresenta per Xbox il proverbiale asso.

Naturalmente lo sparatutto non è diventato un'esclusiva Microsoft per tutta una serie di motivi, dagli accordi sottoscritti con Sony e le autorità antitrust a una semplice questione di convenienza commerciale, ma la gratuità rappresenta in ogni caso un forte incentivo.

A maggior ragione se, come immaginiamo accadrà, compariranno nel catalogo del servizio in abbonamento anche tutti i precedenti capitoli della serie prodotta da Activision.