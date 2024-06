Il nuovo trailer di Elden Ring: Shadow of the Erdtree riassume la storia finora in vista del lancio del DLC

Mancano ormai davvero pochissimi giorni al lancio di Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Per preparare come si deve i giocatori al lancio del DLC come si deve Bandai Namco e FromSoftware hanno pubblciato un nuovo trailer che riassume gli eventi del gioco base.

Nel filmato nel player sottostante quindi possiamo dunque vedere le sequenze del filmato introduttivo del gioco, passando all'arrivo del Senzaluce nell'Interregno, l'incontro con Melina e il viaggio che percorre per arrivare all'Albero Madre, con sullo sfondo sequenze che mostrano alcuni dei boss più importanti del gioco.