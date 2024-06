Le vendite di Elden Ring hanno raggiunto un nuovo, impressionante traguardo

Elden Ring ha venduto 25 milioni di copie: lo ha annunciato Bandai Namco con un post sul profilo ufficiale del gioco, confermando così il raggiungimento di un nuovo, straordinario risultato per l'eccellente soulslike sviluppato da FromSoftware.

Non è ovviamente un caso che si sia arrivati a questo traguardo quando mancano ormai pochi giorni al lancio dell'espansione Shadow of the Erdtree, che ha spinto in maniera sostanziale le vendite dell'esperienza di base su tutte le piattaforme, contribuendo in maniera importante a tali numeri.

DLC o meno, l'ultima creatura di Hidetaka Miyazaki e dei suoi talentuosi collaboratori ha ottenuto un grande riscontro fin dagli esordi, sia dal punto di vista della critica che del pubblico, dunque era solo questione di tempo prima che Bandai Namco ufficializzasse i 25 milioni di copie vendute.

"Abbiamo fatto tanta strada insieme", si legge nel post pubblicato sul profilo ufficiale di Elden Ring. "Vi siamo sempre grati per la vostra passione e per il vostro supporto."