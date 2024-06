Elon Musk blocca la sua battaglia legale contro OpenAI e ChatGPT: le accuse erano infondate

Elon Musk ha deciso di ritirare la sua accusa di violazione contrattuale contro OpenAI, una mossa che arriva proprio alla vigilia di un'udienza che avrebbe potuto vedere la richiesta di OpenAI di respingere il caso. La causa, depositata presso il tribunale statale della California, è stata ritirata senza pregiudizi, il che significa che Musk ha la possibilità di riportarla in tribunale in futuro.

Le ragioni dietro il ritiro della causa

Musk aveva accusato OpenAI, l'azienda che ha contribuito a fondare, di allontanarsi dalla sua missione originale di sviluppare tecnologie AI a beneficio dell'umanità, trasformandosi da un'organizzazione no-profit a una con scopo di lucro. Tuttavia, le basi della sua accusa erano piuttosto deboli, come sottolineato da Nilay Patel di The Verge: Musk sosteneva di avere un Accordo Fondativo con OpenAI che, in realtà, sembrava non esistere in forma legale e concreta.

Nel mentre OpenAI ha annunciato qualche tempo fa GPT-4o

La disputa giunge in un momento particolarmente teso per Musk, che solo un giorno prima aveva minacciato di bandire i dispositivi Apple dalle sue aziende qualora integrassero la tecnologia di OpenAI a livello di sistema operativo. Dall'altra parte, intanto, OpenAI ha prontamente negato le accuse di Musk, descrivendo le sue richieste come un tentativo di ottenere "controllo assoluto" sull'organizzazione, unendola possibilmente a Tesla.