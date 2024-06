Elon Musk punta più sulla sua IA che su Tesla: dirottati i chip per il Full Self Driving verso X

Elon Musk ha ordinato migliaia di chip AI prodotti da NVIDIA per Tesla, così da poterli istruire per il suo Autopilot. Secondo motivazioni per lui valide però, ora ha dirottato questi alla sua società X, stando all'email del produttore ottenute da CNBC. Questa manovra ha il potenziale di ritardare l'arrivo di tali chip in Tesla di almeno qualche mese, sfavorendo il sistema di Tesla di Full Self Driving, ma favorendo xAI, l'Intelligenza Artificiale che Musk sta curando e con cui sta sfidando gli altri player.

Tesla stava cercando di fare scorta di chip AI H100 di NVIDIA per alimentare la sua crescita nell'ambito dell'IA e della robotica, come delineato da Musk in annunci fatti precedentemente. Tuttavia, rivelazioni provenienti da email interne di NVIDIA suggeriscono che Musk potrebbe aver esagerato la domanda di questi chip, agendo di conseguenza con un reindirizzamento di tali chi verso la sua controllata AI, xAI.

Musk spiega la sua motivazione

In risposta al rapporto di CNBC, Musk è intervenuto su X per spiegare che l'incapacità di Tesla di accettare le GPU NVIDIA era dovuta a vincoli legati alla sua fabbrica ad Austin, in Texas. Ha anche chiarito che Tesla ha ancora intenzione di investire significativamente in chip AI da NVIDIA , stimando una spesa di $10 miliardi nel 2024 tra addestramento combinato e IA, di cui $3/$4 miliardi spesi con NVIDIA.

Stando a quanto detto, quindi, il fatto che la fabbrica ad Austin, Texas, non sia ancora in grado di gestire tali chip avrebbe portato ad un deposito di materiale inutilizzato. Per le'sattezza, la Gigafactory è quasi completa, e solo quella avrà 50.000 H100 dedicati all'addestramento dell'Autopilot per il Full Self Driving. A prescinde, c'è da dire che Musk sta prendendo molto seriamente la guerra tra IA, se consideriamo quanto è riuscito a farsi dare dagli investitori per la sua xAI.