Elden Ring: Shadow of the Erdtree è stato mostrato con un nuovo video di gameplay

Il montaggio a quel punto si interrompe per via della difficoltà dello scontro, per poi riprendere durante una fase esplorativa e altri combattimenti "minori", ponendo l'enfasi sul grande fascino degli scenari che troveremo nell'attesa espansione.

Game Informer ha pubblicato un nuovo video di gameplay di Elden Ring: Shadow of the Erdtree , con quattordici minuti di entusiasmanti sequenze in-game che mostrano in azione l'attesa espansione dell'action RPG sviluppato da FromSoftware.

Una nuova, epica avventura

In arrivo il 21 giugno su PC, PlayStation e Xbox, Shadow of the Erdtree promette di catapultare i possessori di Elden Ring in una nuova, epica avventura che appare di straordinaria fattura, a giudicare dai materiali pubblicati negli ultimi giorni.

Noi stessi abbiamo provato Shadow of the Erdtree in quel di Parigi e siamo rimasti decisamente colpiti dalla quantità di nuove armi disponibili, dalla cura per i dettagli delle ambientazioni e da un grado di difficoltà che sembra ancora più alto.

Il nuovo regno delle Terre dell'Ombra si preannuncia insomma al contempo suggestivo e insidioso, pieno di segreti da scoprire e nemici da affrontare mentre incontriamo personaggi inediti e ascoltiamo le loro storie.

Dopodiché, come detto, sul piano del gameplay potremo sfruttare tante nuove possibilità e dare fondo a tutte le nostre risorse per poter avere la meglio su avversari che puntano ad alzare l'asticella della sfida.