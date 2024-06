La serie Jak and Daxter è stata finalmente convertita per PC, ma dai fan, non da Sony

Meglio di una remaster

Lo sviluppo delle conversioni è iniziato nel 2020. Nel 2022 è arrivata quella di Jak and Daxter: The Precursor Legacy. Quindi è stata la volta di Jak 2 e ora i lavori fervono su Jak 3 (la decompilazione del codice è quasi conclusa), che è quasi pronto.

Il lavoro è risultato così buono e apprezzato, che altri si sono uniti al progetto aggiungendo caratteristiche, come la mod Teamruns creata espressamente per consentire di giocare in multiplayer alla conversione di OpenGOAL, con tanto di classifica integrata dedicata espressamente agli speedrunner, cui viene dedicata un'attenzione particolare.

Pensate che la mod è così curata che trasforma le sequenze filmate di gioco in sequenze in tempo reale, così da non andare a rompere l'esperienza multiplayer. Inoltre, in futuro il progetto è quello di aggiornare Teamruns per aggiungere nuove modalità e funzioni.

Insomma, non solo abbiamo i Jak and Daxter finalmente convertiti, che sfruttano le possibilità offerte dai moderni PC consentendo di migliorare moltissimo la resa visiva, ma anche dei software esterni che aggiungono modalità e funzioni inedite ampliando l'esperienza di gioco. Quali edizioni rimasterizzate potrebbero fare meglio?

Naturalmente è giusto specificare che non si tratta di conversioni legali, quindi è richiesto il possesso dei giochi originali per usufruirne.