Apple rinvia l'iPhone pieghevole al 2027, la piega del display rimane un problema

Apple e il mercato dei pieghevoli continuano a non trovare un punto di incontro. Nonostante le voci sempre più insistenti, infatti, pare che dovremo attendere ancora un po' prima di vedere un iPhone pieghevole. Questo perché l'azienda di Cupertino non riesce a risolvere il problema della piega imperfetta.

L'unica cosa che tiene lontano l'iPhone foldable dalla pubblicazione è proprio la piega, un problema annoso per molti produttori di smartphone. In questa fase, una piega è presente su tutti i prodotti pieghevoli e il meccanismo di cerniera è solo vicino alla perfezione. Possiamo supporre che per ottenere lo schermo pieghevole ideale, Apple stia ancora una volta ritardando il lancio del suo tanto atteso iPhone pieghevole. In questo modo però Apple continua ad accumulare ritardo rispetto al settore, aspettando anche che la tecnologia migliori e diventi più economica.

Il mockup di un iPhone pieghevole

Di contro questo impatta negativamente sull'azienda, poiché i competitor continuano a guadagnare terreno. Samsung è in testa al settore degli smartphone pieghevoli con la sua gamma Galaxy Fold e Galaxy Flip, e la concorrenza sempre più forte di Huawei sta contribuendo a far crescere quella che finora è rimasta una nicchia. Ma senza sistema operativo Android Huawei fatica a mantenere una posizione di rilievo in occidente ed è per questo che un iPhone con lo stesso meccanismo di piegatura sarà probabilmente l'unico contendente capace di competere davvero con il gigante coreano.

In un nuovo rapporto, TrendForce ha affermato che è molto "improbabile" che l'azienda porti sul mercato il suo primo iPhone pieghevole nel 2026. La pubblicazione tiene d'occhio la fornitura di componenti e suggerisce che la data più vicina in cui il dispositivo potrebbe vedere la luce sia il 2027. Si noti che non è la prima volta che gli analisti parlano di un ritardo, poiché voci passate indicavano sia il 2026 sia il 2027 come data di lancio.

Il rapporto sottolinea inoltre che il segmento pieghevole nella categoria smartphone è ancora una nicchia e ci vorrà del tempo per esplodere. Tuttavia, l'ingresso di Apple nella categoria potrebbe essere la spinta che serve a spingere i vari marchi a salire sul carro della novità. Anche il problema della piega rimarrà rilevante per quanto riguarda i dispositivi pieghevoli, il che significa che è quasi impossibile realizzare un dispositivo che si pieghi a metà senza lasciare un segno.