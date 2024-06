Huawei sfida Samsung: la concorrenza a Galaxy Fold e Flip fa bene al mercato dei pieghevoli!

Con la crescente concorrenza, però, Samsung deve impegnarsi a fondo per mantenere la sua posizione di mercato. In particolare Huawei rappresenta una seria minaccia, dato che negli ultimi tempi le sue quote di mercato sono cresciute rapidamente. Vediamo più nel dettaglio cosa sta succedendo.

La nicchia dei pieghevoli

Huawei Pocket S

Samsung è rimasta la scelta leader per i dispositivi pieghevoli, ma con la maggiore concorrenza le cose potrebbero cambiare. Huawei, per esempio, ha colto tutti di sorpresa quando nel primo trimestre del 2024 ha superato il gigante sudcoreano diventando il principale produttore di pieghevoli. Se ciò non fosse abbastanza allarmante, l'analisi di Trendforce ha anche evidenziato il significativo calo della quota di mercato di Samsung, che registra un calo del 10% su base annua e ora lotta per mantenersi al 50%.

Sebbene l'infiltrazione del mercato del segmento dei pieghevoli sia piuttosto ridotta, rappresentando solo l'1,5% dell'intero settore degli smartphone, la situazione potrebbe cambiare in alcuni anni. Entro il 2028, si prevede che il settore occuperà quasi il 5% dell'intero comparto mobile. Tuttavia, il pieghevole rimane ancora una nicchia e sembra arrancare rispetto agli altri tipi di telefoni.

Il calo della posizione di mercato di Samsung potrebbe essere dovuto al rapido progresso di Huawei con il suo Pocket S nel 2023. Questo ha aiutato l'azienda a passare da una quota di mercato del 3% al 12% nel primo trimestre del 2024. Ha persino lanciato modelli abilitati al 5G, come Pocket 2 e Mate X5, con l'intenzione di fare un ulteriore passo avanti lanciando il primo telefono tri-fold al mondo entro la fine dell'anno. Tutte le iniziative sul fronte dei pieghevoli potrebbero portare Huawei a scalzare la posizione che Samsung ha mantenuto a lungo.

Motorola Razr 40 Ultra

Altre aziende di pieghevoli come Vivo, Oppo e Xiaomi hanno avuto una crescita lenta nel settore e non hanno nemmeno raggiunto il traguardo di 1 milione di unità. Motorola si è distinta con i suoi Razr 40 e Razr 40 Ultra andando oltre questa cifra e conquistando anche il 6% delle quote. Ma per il resto si è visto poco o nulla. Da tempo circolano anche voci su Apple, ma al momento non c'è nulla di concreto. Certo è che se l'azienda di Cupertino decidesse di entrare nel segmento potrebbe avere un impatto drastico sul mercato e far sì che Samsung perda ancora più quote.