Apple ha depotenziato le specifiche di iPad Air M2: pubblicità ingannevole o semplice svista?

Nelle scorse settimane, iPad Air è stato aggiornato insieme al modello "Pro", con una nuova variante da 13 pollici che si sta affermando come un valido sostituto economico rispetto al ben più costoso iPad Pro M4. A confermare la bontà delle specifiche del dispositivo, al momento del lancio Apple aveva affermato che l' iPad Air M2 ospita una potente GPU da 10 core. Peccato che, a quanto pare, non era vero. O almeno, oggi non lo è più.

iPad Air M2

Le nuove specifiche aggiornate di Apple iPad M2

L'iPad Air ospita lo stesso chip M2 dei modelli iPad Pro della scorsa generazione e, dopo l'attivazione dei preordini per l'iPad Air il mese scorso, l'azienda ha condiviso le specifiche tecniche del dispositivo sul suo sito web ufficiale. A quel tempo, il chip M2 veniva affiancato da una CPU a 8 core e una GPU a 10 core. Tuttavia, ora è stato scoperto da 9to5mac che l'azienda ha ridotto i core della GPU da 10 a 9.

Il cambiamento delle specifiche da parte di Apple potrebbe rientrare nella pubblicità ingannevole poiché affermava un certo livello di prestazioni e poi riduceva il core della GPU. Inoltre, non sappiamo perché l'azienda ritenga necessario apportare la modifica. Tuttavia, alcune pagine web dei negozi Apple regionali mostrano ancora il dispositivo con una GPU a 10 core, ed è possibile che l'azienda aggiornerà anche queste pagine. Potete trovare poi traccia delle vecchie specifiche del dispositivo nella nostra notizia di annuncio dell'apertura dei preordini di iPad Air M2 su Amazon Italia. Ancora più interessante è che questa è la prima volta che Apple vende un chip M2 con una GPU a 9 core in qualsiasi dispositivo. Per esempio, l'M2 MacBook Air è disponibile con varianti GPU a 8 core e 10 core. Questo suggerisce che il chip M2 usato nell'iPad Air sia una versione "depotenziata" della versione a 10 core. Tra le possibilità, infatti, non va escluso che Apple non avesse abbastanza chip con GPU funzionanti a 10 core e abbia quindi iniziato a vendere dei modelli con un core disabilitato.

La maggior parte degli utenti di iPad Air M2 non noterà alcuna differenza tra una GPU a 9 core e una a 10 core, ma sarebbe comunque bello ricevere una spiegazione da Apple su cosa sia successo esattamente. Al momento l'azienda di Cupertino non ha però ancora commentato la vicenda.