Corsair presenta la nuova gamma di case, alimentatori e monitor al Computex 2024

Non solo processori e schede grafiche, il Computex 2024 di Corsair si apre con l'annuncio di un'ampia gamma di prodotti che vanno dai case, ai sistemi di raffreddamento, passando da alimentatori e monitor che fanno leva sul design e sulle prestazioni.

Le ventole LX RGB e RX MAX, il monitor XENEON, il PC ONE i500 e gli alimentatori della serie SF si sono messi in mostra nel corso della kermesse di Taipei. Scopriamo insieme tutte le novità di Corsair in arrivo durante l'anno.

Sistemi di raffreddamento Le nuove ventole Corsair RX MAX Corsair ha presentato le nuove ventole LX RGB e RX MAX che supportano l'ecosistema iCUE LINK. Le ventole LX RGB sono state progettate per soddisfare le esigenze dei giocatori che vogliono prestazioni di livello senza rinunciare alle apparenze, grazie al sistema di illuminazione che può essere programmato con una grande varietà di effetti.

Le ventole RX MAX puntano tutto sull'afflusso d'aria superiore grazie allo spessore di 30 mm e alla rumorosità ridotta. RX MAX sono disponibili nella variante con e senza RGB, queste ultime rafforzate con polimeri a cristalli liquidi.

Per gli utenti che vogliono controllare le ventole tramite scheda madre, Corsair ha invece presentato la nuova serie RS, disponibile anche nella variante ARGB. Infine i dissipatori della serie Titan con iCUE LINK e pompa FlowDrive alimentata da motore trifase e piastra lavorata ad alta precisione per un miglior contatto con la CPU, tutti compatibili con i nuovi moduli CapSwap Groove e VRM.

Monitor e PC Il monitor XENEON Corsair ha presentato il nuovo monitor da gaming XENEON 34WQHD240-C con tecnologia QD-OLED e diagonale da 34 pollici che porta in dote una risoluzione di 3440 x 1440 pixel, tempi di risposta GtG di 0,03 secondi, frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz e certificazione VESA DisplayHDR TrueBlack 400. Il nuovo PC Corsair ONE i500 è invece equipaggiato con la CPU Intel Core i9-14900K e con la scheda grafica fino a NVIDIA GeForce RTX 4090, entrambe con raffreddamento a liquido, con funzionalità IA-ready e componenti CORSAIR. Disponibile negli stili Wood Dark e Wood Bright, Corsair ONE i500 parte da 4.199 Euro.

Torna poi la serie di alimentatori SF compatibili con ATX 3.1, certificazione 80 PLUS Platinum e tensioni fino a 1000 W.