Destiny 2: La Forma Ultima è disponibile in tutto il mondo

Bungie ha annunciato di aver finalmente lanciato Destiny 2: La Forma Ultima in tutto il mondo. Si tratta della nuova espansione del suo live service, ormai attivo sul mercato da circa dieci anni. È anche l'ultimo capitolo della "saga di Luce e Oscurità", in cui i guardiani dovranno affrontare la minaccia dell'oblio rappresentata dal loro nemico per eccellenza, il Testimone, così da porre fine alla guerra tra Luce e Oscurità.

I guardiani dovranno quindi partecipare a una battaglia epica per fermare il Testimone e i suoi folli piani, raggiungendo l'interno del Viaggiatore e visitando un nuovo luogo, il Pallido Cuore, dove saranno affiancati dall'Avanguardia per lo scontro finale.