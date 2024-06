EA Sports FC 24 annuncia la data d'uscita di UEFA Euro 2024: la grossa espansione gratis è vicinissima

Considerando che la competizione reale inizierà il 14 giugno, questo consente di prepararsi con una settimana d'anticipo sui campi virtuali di EA Sports FC 24, potendo in questo modo mettere in piedi delle simulazioni realistiche dei match che si svolgeranno nelle prossime settimane.

Si tratta a tutti gli effetti di una nuova modalità di notevoli dimensioni, che verrà inserita all'interno delle opzioni di EA Sports FC 24 attraverso un aggiornamento gratuito in arrivo proprio questa settimana, per la precisione giovedì 6 giugno 2024.

Una maxi espansione gratuita con licenza ufficiale UEFA Euro 2024

Attendiamo ancora dettagli precisi, ma la nuova modalità si basa sulla licenza ufficiale del campionato europeo di calcio per nazionali, dunque si tratta a tutti gli effetti del gioco di UEFA Euro 2024.



Da questo possiamo aspettarci la possibilità di riprodurre in forma videoludica, all'interno di EA Sports FC 24, il campionato Euro 2024 secondo la forma prevista per gli scontri, con le squadre qualificate e le rispettive licenze tra kit e giocatori.

L'update con UEFA Euro 2024 è gratuito e verrà scaricato e installato attraverso un aggiornamento automatico standard di EA Sports FC 24, solo che avrà delle dimensioni generose, considerando la quantità di elementi che dovrebbe inserire all'interno del gioco.

L'appuntamento con il campionato Euro 2024 in EA Sports FC 24 è dunque fissato per giovedì 6 giugno 2024, in orario ancora da definire. Nei giorni scorsi avevamo visto la Ultimate Team of the Season, con il gioco di calcio EA che continua a dominare le classifiche di vendita nel Vecchio Continente e che riceverà una notevole spinta proprio dall'arrivo di questa espansione, annunciata lo scorso novembre.