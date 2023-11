EA Sports FC 24: annunciata la modalità UEFA Euro 2024, sarà gratis con un aggiornamento

La modalità Euro 2024 sarà giocabile a partire da giugno , pochi giorni prima dell'inizio della competizione, il cui calcio d'inizio è fissato per venerdì 14 giugno. Maggiori dettagli, inclusa una data precisa per l'aggiornamento gratuito che andrà a introdurre il torneo, verranno svelati in un secondo momento.

Un giocatore gratis per Ultimate Team e il torneo eSports eEURO

Le buone notizie non sono finite qui. Infatti, chiunque abbia giocato a EA Sports FC 24 o lo farà entro il prossimo 16 gennaio, riceverà a partire dal 18 dicembre 2023 uno tra i sei giocatori UEFA Euro 2024 visti nel trailer come carta giocatore per Ultimate Team, nello specifico:

Jack Grealish (Inghilterra)

Ousmane Dembélé (Francia)

Federico Chiesa (Italia)

Florian Wirtz (Germania)

Virgil Van Djik (Olanda)

Alvaro Morata (Spagna)

Non solo, EA Sports FC 24 sarà piattaforma ufficiale del programma eSports eEURO della UEFA, ovvero un torneo che includerà i migliorati giocatori d'Europa, che rappresenteranno la propria nazione. L'eEURO sarà una competizione annuale con fasi di qualificazione e finale dal vivo, con la prima edizione in programma per la prossima estate.