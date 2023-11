ASUS ROG Ally in fortissimo sconto per il Black Friday 2023

Le piattaforme da gioco portatili sono sempre più apprezzate e le opzioni sul mercato per giocare in mobilità sono sempre di più. Per chi vuole assolutamente avere con sé i propri giochi preferiti, un'ottima soluzione è ASUS ROG Ally. La buona notizia è che questo PC/console portatile è ora in fortissimo sconto tramite il sito di ASUS. Potete infatti trovarla al vantaggioso prezzo di 499€, invece di 699€, a questo indirizzo.

Precisiamo che si tratta del modello ROG Ally (2023) RC71L, basato su Windows 11 e con in bundle tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate gratuiti.

La console ROG Ally (2023) RC71L monta i nuovi processori della serie Ryzen Z1 di AMD con grafiche RDNA 3. Grazie a questa potenza, è possibile riprodurre i giochi in alta qualità, che faranno ottima figura sul display Full HD con refresh rate a 120 Hz e supporto alla tecnologia FreeSync Premium.

ASUS ROG Ally può essere usata anche in modalità proiezione

Per garantire prestazioni regolari e un'esperienza di gioco godibile, ROG Ally (2023) RC71L utilizza un nuovo sistema di dissipazione noto come Zero Gravity, ovvero un sistema con doppia ventola che mantiene le temperature basse senza generare molto rumore.

Per tutti i dettagli, vi lasciamo al nostro articolo di approfondimento nel quale vi spieghiamo come utilizzare al meglio ASUS ROG Ally.