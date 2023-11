PlayStation Portal sarà valutata come una 'console' nei dati di vendita USA, su richiesta di Sony

Stando a un post pubblicato dall'analista di mercato Matt Piscatella di Circana, e successivamente cancellato, i dati di vendita in USA di PlayStation Portal verranno tracciati come quelli di una "console" e non come un "accessorio", su richiesta stessa di Sony.

Se leggete spesso le nostre pagine probabilmente saprete che Circana è la compagnia che ogni mese fornisce i dati di vendita del mercato videoludico statunitense offrendo una panoramica dei ricavi registrati in un preciso periodo e offrendo dettagli relativi a tre segmenti principali, ovvero l'hardware (che include le console PlayStation, Xbox e Nintendo), il software e infine gli accessori (categoria in cui rientrano ad esempio controller, cuffie e anche visori come PlayStation VR2).

Quest'ultima è probabilmente la categoria che in molti ritengono la più adatta in cui inquadrare PlayStation Portal, considerando che non si tratta di un dispositivo in grado di far girare nativamente i giochi, bensì sfrutta il remote play per permettere di giocare in remoto con i giochi installati su PS5. In pratica è possibile utilizzarla solo collegandola alla console e questa particolare limitazione la rende fondamentalmente un accessorio di PS5, più che una vera e propria console.

A voler esser pignoli, inoltre, neppure Sony ha mai presentato PlayStation Portal usando il termine "console" e sullo store ufficiale Direct.PlayStation il dispositivo viene venduto nella categoria "Accessori" e non in quella "Hardware". Insomma, la richiesta fatta dalla compagnia a Circana è quantomeno particolare.