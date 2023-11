Life is Strange, oltre 20 milioni di giocatori per la prima stagione della serie

La prima stagione della serie Life is Strange ha totalizzato ad oggi oltre 20 milioni di giocatori: lo ha annunciato il profilo Twitter ufficiale del gioco, pubblicando un breve teaser per festeggiare l'importante traguardo.

"Buon Giorno del Ringraziamento a tutti!", si legge nel post. "C'è qualcosa per cui siamo davvero grati: l'originale Life is Strange ha superato quota 20 milioni di giocatori! Vogliamo ringraziare ognuno di voi per aver giocato il nostro titolo."

Certo, anche in questo caso suona strano da un lato celebrare un risultato tanto positivo per il franchise e dall'altro effettuare licenziamenti in Deck Nine, lo studio che ha realizzato sia Before the Storm che True Colors.