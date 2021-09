Life is Strange: True Colors: buoni i voti della critica, pur con qualche picco negativo

Online le recensioni di Life is Strange: True Colors, il nuovo capitolo della serie di Dontnod, passata nelle mani di Deck Nine. I voti ricevuti dall'avventura di Alex Chen sono generalmente positivi, con tanti otto, molti nove e anche qualche dieci. Per la maggior parte dei redattori ci troviamo di fronte a un'avventura ben diretta e appassionante, che non fa rimpiangere i capitoli precedenti.

Da segnalare però la presenza di alcuni picchi negativi dovuti alla lentezza della storia e alla mancanza di innovazioni rispetto ai Life is Strange precedenti, tanto da non giustificare il prezzo pieno.

Se volete avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Life is Strange: True Colors. Ora veniamo all'elenco completo dei giudizi internazionali emersi finora: