Fallout 76: scopriamo i mondi personalizzati di Fallout Worlds

Si tratta di Fallout Worlds , una costola di Fallout 76 che permette ai giocatori di vivere le proprie avventure in un'Appalachia personalizzata. Parliamo di una modalità che offre la possibilità di personalizzare la propria esperienza di gioco, editando modificatori sulla difficoltà, i danni inflitti e/o subiti e persino l'estensione (in termini sia di quantità oggetti che ampiezza) dei C.A.M.P.. Insomma, un'alternativa custom alla modalità avventura. Ne abbiamo parlato con Bo Buchanan e Mark Tucker, rispettivamente lead e game designer di Fallout Worlds di Fallout 76 durante un' intervista .

Fallout 76 comincia ad avere i suoi anni sulle spalle: non parliamo di un titolo online incredibilmente longevo ma sul finire dell'ottobre 2021 il gioco Bethesda spegnerà tre candeline. Arrivati quindi a tre anni di vita, dopo aver recuperato, sistemato, aggiustato il gioco, gli sviluppatori si sono lanciati in una nuova avventura.

L’idea alla base

Un gigantesco C.A.M.P. in Fallout Worlds

"L'idea di Fallout Worlds parte, chi l'avrebbe mai detto, da un'idea di Todd Howard!" esordisce Buchanan ridendo. Rispetto a qualsiasi altro gioco Bethesda, Fallout 76 infatti non si è mai prestato al modding, come accaduto invece agli altri capitoli della serie (e non solo: qualcuno ha detto mod di Skyrim?), per via della sua componente online. Non avere una lista di salvataggi sicuri per sperimentare in tranquillità, più tutte le problematiche tecniche del caso, hanno portato gli sviluppatori a concentrarsi molto sulla modalità avventura.

L'obiettivo a lungo termine però è sempre stato quello di offrire server personalizzabili dai giocatori: perché Fallout 76, confermano gli sviluppatori, è sì un unico gioco ma il modo in cui viene giocato dalla sua community varia da giocatore a giocatore. C'è quello in cerca di un'esperienza survival decisamente impegnativa, e chi preferisce rilassarsi ampliando il suo C.A.M.P. con verande e finestrelle in muratura.

Serviva quindi un intervento esterno da parte di Bethesda per rendere tutto questo possibile, e grazie a Worlds questo si concretizzerà attraverso due tipologie di mondi a disposizione dei giocatori: quelli pubblici e i personalizzabili. I primi sono creati dagli sviluppatori stessi e basati su diverse esperienze, dalle più toste a quelle più rilassate. Gli altri invece saranno i mondi creati dai giocatori, in base ai loro gusti e preferenze. "L'interfaccia di Fallout Worlds è semplice ed intuitiva: volevamo fornire uno strumento divertente e creativo ai modder più incalliti ma senza dover escludere i giocatori più casual o che, semplicemente, non hanno mai avuto esperienza con il modding" dice Buchanan.

Per questo non saranno necessari particolari tutorial per giocare con Worlds; "consigliamo di iniziare proprio da questi mondi per comprendere il potenziale di Worlds; per capire, in base alle modifiche fatte, come cambia l'esperienza di gioco" suggerisce Tucker durante la tavola rotonda.