Fallout 76: Ghoul Interiore è disponibile gratis e il trailer italiano è uno spasso

Il tanto atteso aggiornamento Ghoul Interiore per Fallout 76 è disponibile gratis per i possessori del gioco e il trailer italiano è uno spasso, caratterizzato dall'umorismo tipico della serie Bethesda: vedere per credere.

Realizzato con l'intenzione di cavalcare l'onda dell'entusiasmo attorno alla serie televisiva di Fallout, Ghoul Interiore ci consentirà di guardare il mondo post-apocalittico di Fallout 76 attraverso occhi nuovi, quelli appunto di un uomo trasformato in un ghoul.

Una volta raggiunto il livello 50, sarà possibile sbloccare una missione speciale che consente ai giocatori di scegliere se abbandonare la propria umanità e abbracciare la ghoulificazione: una trasformazione non soltanto estetica, ma che ha un impatto diretto sul gameplay.

I personaggi e le fazioni reagiranno infatti in modo diverso ai ghoul, rendendo necessario il travestimento per evitare attenzioni indesiderate. Non finisce qui: oltre a un'immunità totale alle radiazioni, i ghoul possono sfruttare questa energia per curarsi e accedere a trenta nuove carte Talento uniche.

Attenzione, però, all'indicatore di feralità: se si svuota completamente, il rischio di perdere il controllo diventerà più che reale!