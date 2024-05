Fallout 76 ha ottenuto un enorme successo dopo l'arrivo della serie TV: Bethesda parla di numeri mai visti

In meno di due mesi dall'esordio della serie, gli utenti attivi giornalieri dei titoli del franchise di Fallout sono aumentati di oltre il 600% , superando i 5 milioni di giocatori.

A dicembre Fallout 76 aveva segnalato 17 milioni di giocatori, quindi da allora vi è stato un salto di 3 milioni , anche se non possiamo sapere quanti esattamente siano arrivati dopo la messa in onda della serie TV. Inoltre,

Bethesda ha svelato che Fallout 76 è stato in grado di trovare un nuovo pubblico grazie al successo della serie TV di Amazon Prime. Infatti, il gioco multigiocatore online ha superato i 20 milioni di download , dopo oltre tre anni e mezzo.

Le parole di Todd Howard su Fallout

"Per un po' di tempo è stato furtivamente popolare, ma non a questi livelli, ed è stato davvero fantastico per l'intero studio", ha dichiarato a Variety il director e produttore esecutivo di Bethesda, Todd Howard.

"A seconda del gioco 'Fallout', si può contare su un aumento di 4-6 volte dei giocatori giornalieri, il che è superiore a qualsiasi cosa abbia mai visto nei miei 30 anni di attività", ha detto Howard. "Avere un evento che porta così tante persone che non hanno mai giocato ai vostri giochi prima, è una cosa importante. [Parliamo di] nuovi giocatori che non hanno mai giocato a un gioco o che non hanno mai giocato a uno dei nostri giochi. È un momento davvero unico".

Il numero totale di giocatori contemporanei è aumentato tra Fallout 76, Fallout Shelter, Fallout 4, Fallout 3 e Fallout New Vegas. Inoltre Fallout 4 e Fallout 76 sono attualmente tra i primi 7 giochi first-party di Xbox Game Pass per numero di ore, insieme a Starfield e Skyrim di Bethesda.

In precedenza era anche stato indicato che la serie TV potrebbe aver fruttato più di 80 milioni di dollari di ricavi extra a Bethesda.