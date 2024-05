Ubisoft Forward 2024: come e quando guardare l'evento

Uno dei pochi eventi sopravvissuti al collasso dell'E3, l'Ubisoft Forward 2024 è uno degli appuntamenti più importanti di questa estate dei videogiochi . Il perché è presto detto: il colosso francese è ancora uno dei più importanti attori del settore e la sua conferenza conterrà sicuramente tante informazioni sui nuovi capitoli delle sue iconiche serie, oltre che qualche stuzzicante novità. Un appuntamento a 360°, visto che Ubisoft tradizionalmente non è legata a nessuna piattaforma e nei suoi cantieri avrà sicuramente qualcosa per le console tradizionali, il PC, ma anche i dispositivi mobile.

Per il momento tutto quello che sappiamo è che l'Ubisoft Forward sarà trasmesso da Los Angeles il 10 giugno alle 21 ora italiana. Gli appassionati potranno vedere l'evento sui canali ufficiali del colosso transalpino, ma anche in questo caso seguiremo la conferenza su Multiplayer.it, commentando in diretta la trasmissione, traducendo in italiano tutte le informazioni diffuse e commentandole assieme su Twitch. Non mancheranno ovviamente anche notizie e approfondimenti sul nostro sito.

Cosa aspettarsi

Assassin's Creed, Assassin's Creed e Assassin's Creed. Lo abbiamo detto Assassin's Creed? No, non siamo impazziti: la celeberrima serie di Ubisoft sarà sicuramente la protagonista indiscussa del Forward 2024, sia attraverso il prossimo, attesissimo capitolo ufficiale, Assassin's Creed Shadows, sia con tutti i progetti satellite legati al marchio, come Assassin's Creed Jade, il progetto mobile, Assassin's Creed Infinity, l'hub che dovrebbe fare da contenitore a tutto ciò che è stato creato finora, e Assassin's Creed Codename HEXE, la deriva horror del marchio. Tutto questo senza considerare la collaborazione con Netflix.

Altro grande protagonista sarà Star Wars Outlaws, l'ambiziosissima esperienza a mondo aperto ambientata nella galassia lontana lontana che abbiamo visto per esteso pochi mesi fa.

Non mancheranno novità su Xdefiant, il multigiocatore competitivo appena lanciato, e sui tanti progetti ancora attivi, Rainbow Six Siege e Skull and Bones su tutti. Noi, ovviamente, speriamo in qualche sorpresa, come il sapere su cosa sta lavorando Ubisoft Milano o a che punto è il travagliato sviluppo di Beyond Good & Evil 2...