Xbox Games Showcase: quando e come guardare l'evento più importante dell'estate

Nonostante l'E3 non esista più, Microsoft non ha cambiato le sue consuetudini e, come ogni anno, ha preparato una conferenza in grande stile, un evento nel quale presenterà tutti i suoi giochi e le sue novità non solo per il 2024, ma anche per il futuro della divisione Xbox. Al suo interno, infatti, non solo saranno annunciate tutte le novità per Xbox Series X|S, per PC Windows e per il Game Pass, ma sarà delineato il futuro di Bethesda e Activision Blizzard King, due aziende che fino a pochi anni fa organizzavano eventi in maniera indipendente. Per questo motivo crediamo che Xbox Games Showcase più Call of Duty: Black Ops 6 Direct sarà l'evento dell'estate, ovvero l'appuntamento in grado di definire i prossimi mesi dell'intera industria dei videogiochi e forse non solo.