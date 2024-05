Multiplayer.it Summer of Games vi dà appuntamento al 9 giugno per un evento speciale a Roma

La Multiplayer.it Summer of Games sarà protagonista di un evento speciale il 9 giugno a Roma, che si terrà dalle 16.00 alle 24.00 presso il White Rabbit in Via Spalato 35. Per l'occasione potrete incontrare la redazione e assistere dal vivo a una serie di strepitosi appuntamenti!

Le danze si apriranno con una nuova puntata de Il Cortocircuito con Pierpaolo, Alessio e Francesco, dalle 16.00 alle 17.00, seguita dalla Road to Shadow of the Erdtree con Aligi e Giordana, dalle 17.00 alle 18.00.

Dopodiché entreremo nel vivo, con gli showcase di Xbox, Bethesda e Call of Duty dalle 19.00 alle 21.00, in compagnia di Pierpaolo, Alessio e Lorenzo, per arrivare infine al PC Gaming Show che si svolgerà dalle 21.00 alle 23.00 e verrà commentato da Pierpaolo e Aligi.