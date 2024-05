Un nuovo trailer di Monster Hunter Wilds sarebbe imminente, secondo un noto leaker

Nello specifico, la "gola profonda" ha riferito che il nuovo filmato verrà diffuso entro i prossimi 10 giorni , se non già addirittura domani notte in occasione dello State of Play di maggio , in programma per le 23:59 italiane del 30 maggio. In alternativa, un'altra vetrina molto probabile è il Summer Game Fest del 7 giugno.

Come da tradizione, con l'avvicinarsi delle conferenze estive stanno spuntando in rete numerose voci di corridoio su ciò che verrà presentato nei prossimi giorni. L'ultima soffiata arriva da billbil-kun che afferma che nel giro di meno di due settimane Capcom pubblicherà il secondo trailer ufficiale di Monster Hunter Wilds , il nuovo attesissimo capitolo della serie di caccia in programma per il 2025 su PC, PlayStation e Xbox.

Ci fidiamo?

Per chi non lo sapesse, billbil-kun è ritenuto uno dei leaker più affidabili all'interno del panorama videoludico e che raramente sbaglia una soffiata. Inoltre, Capcom stessa aveva promesso di condividere maggiori informazioni su Monster Wilds durante l'estate, il che rafforza la credibilità di questa informazione. Insomma, non prendete queste indiscrezioni come oro colato, per quanto i fan della serie ora hanno una ragione in più per seguire con grande interesse gli eventi in programma nei prossimi giorni.

Per il momento sappiamo davvero poco di Monster Hunter Wilds. Il gioco è stato presentato lo scorso 8 dicembre in occasione dei The Game Awards con un breve trailer, dove abbiamo appreso che sarà disponibile nel corso del 2025 su PS5, Xbox Series X|S e PC.