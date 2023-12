Monster Hunter Wilds: trailer di annuncio ai The Game Awards con anno di uscita

Nella notte dell'8 dicembre 2023 sono andati in onda i The Game Awards, lo show di Geoff Keighley. Durante lo spettacolo abbiamo avuto modo di vedere Monster Hunter Wilds, in arrivo nel 2025 per PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il trailer ci mostra una serie di sequenze d'azione nelle quali il personaggio si muove all'interno di un vasto deserto a cavallo di una creatura simile a un dinosauro che è anche in grado di planare. Purtroppo si tratta solo di un trailer di presentazione e non ci permette di scoprire nulla di particolarmente concreto.

Inoltre, Capcom ha già confermato che fino a dicembre 2024 non potremo scoprire nuove informazioni. Per ora possiamo solo speculare sulla natura del gioco, che potrebbe proporre mappe ancora più grandi e aperte.

L'attesa sarà lunga: quali sono le vostre speranze per Monster Hunter Wilds?