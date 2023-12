Baldur's Gate 3 è il gioco dell'anno dei The Game Awards 2023

Un premio meritato

Il momento in cui è stato ritirato il premio

Insomma, Larian Studios è riuscita nell'impresa, con Sven Vincke, il capo della software house, che è salito sul palco a ritirare il premio indossando una corazza fantasy, per poi ringraziare l'intero team di sviluppo, compresi alcuni membri che sono deceduti.

Baldur's Gate 3 ha convinto davvero tutti grazie alle sue meccaniche ruolistiche profonde, che premiano davvero l'agency del giocatore, nonché per i suoi fantastici personaggi e per l'intero impianto narrativo generale.

Un premio meritatissimo, insomma, che non svilisce i concorrenti in alcun modo. Si tratta anche di un riconoscimento importante per uno studio europeo che negli ultimi anni è cresciuto tantissimo, passando nel giro di una manciata di giochi dal rischio di fallimento al salire sul gradino più alto dell'industria videoludica.