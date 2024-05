La Vault Edition di Call of Duty: Black Ops 6 è stata rivelata da un artwork trafugato, che mostra alcune delle skin incluse nel ricco pacchetto di questa edizione speciale, fra soldati futuristici e inquietanti versioni zombie.

A tal proposito, ulteriori leak mostrano la presenza di tre skin per Frank Woods che alternano l'aspetto normale del personaggio, una sorta di variante potenziata e un'altra in stile non-morto, con tanto di tessuti in decomposizione.

Chiaramente per tutte le informazioni ufficiali sulle diverse edizioni di Call of Duty Black Ops 6 dovremo attendere la presentazione del gioco che si terrà il 9 giugno, subito dopo l'Xbox Games Showcase.