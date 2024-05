Il crossover Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone x Fallout è stato svelato da un leak

Un'immagine promozionale scovata tra i file di gioco della Stagione 4 di Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone ha svelato l'arrivo del "Tracer Pack: Fallout Vault Dweller", che include una serie di skin e non solo a tema Fallout, confermando la collaborazione tra i due franchise vociferata da diverse settimane a questa parte sulla scia del successo della serie Amazon Prime Video.

L'immagine in questione, che trovate nel post di CharlieIntel su X qui sotto, mostra gli operatori di Call of Duty, per la precisione Ghost, Soap, Price e Gaz, che indossano le iconiche tute degli abitanti dei Vault di Fallout. A un secondo sguardo possiamo anche notare delle skin per armi blu e gialle per i fucili d'assalto M4 e M16, sempre in tema con le divise della Vault-Tec. Come da tradizione per i DLC di Call of Duty, è lecito aspettarsi anche carte giocatore, emblemi e altri extra più o meno rilevanti inclusi nel pacchetto.