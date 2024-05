Remedy cambia nome in Poison Pill sui social: la prima espansione di Alan Wake 2 è in arrivo?

Remedy ha cambiato nome in Poison Pill Entertainment sui social: un'operazione scherzosa ma dai risvolti piuttosto chiari, che con ogni probabilità funge da indizio in merito all'ormai imminente annuncio della prima espansione di Alan Wake 2.

Finalmente le espansioni!

Non è un mistero che Remedy Entertainment stia lavorando a due espansioni di Alan Wake 2 che arriveranno quest'anno, con la prima che si intitola proprio Night Springs e che dovrebbe fare il proprio debutto fra la primavera e l'estate.

Stando a quanto già rivelato dal team di sviluppo, la prima espansione sarà strutturata come una sorta di serie televisiva in cui potremo interpretare diversi personaggi e prendere parte a storie in stile "Ai Confini della Realtà", che porteranno avanti la bizzarra narrazione già sperimentata nella campagna.

Quando assisteremo alla presentazione ufficiale del pacchetto? Magari già domani notte, nel corso dello State of Play annunciato oggi, che verrà trasmesso a partire dalle 23:59 italiane e ruoterà attorno ai giochi in arrivo su PS5, sia first party che third party.