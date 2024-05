Il nuovo State of Play è ufficiale: sarà dedicato anche ai titoli first party in arrivo su PS5 e PS VR2

Sony ha annunciato ufficialmente il nuovo State of Play . Sarà trasmesso giovedì 30 maggio alle ore 23:59 CEST (la diretta inizierà a mezzanotte) e durerà 30 minuti. Sarà dedicato ai titoli in arrivo su PS5 e PS VR2, sia first party che di terze parti , quindi svelerà anche le novità in arrivo dal mondo PlayStation e può quindi essere considerato un evento maggiore, ossia una specie di showcase estivo di Sony, che a questo punto aprirà le danze della stagione.

Il PlayStation Blog promette "uno show di più di mezz'ora con 14 titoli" che sarà trasmesso sui canali social della compagnia su YouTube, Twitch e TikTok. Naturalmente anche noi di Multiplayer.it seguiremo l'evento in diretta sul nostro canale Twitch, commentando tutti gli annunci che saranno fatti. Vi forniremo tutti i dettagli su chi sarà presente il prima possibile.

L'annuncio dello State of Play non arriva certo a sorpresa, considerando che è stato vociferato più volte nelle scorse settimane e giornalisti come Jeff Grubb lo davano praticamente per certo a maggio, anche se ormai è arrivata la fine del mese. Del resto c'è grande attesa per le nuove mosse di Sony, che attualmente dei tre produttori di console è quello dai piani più nebulosi.

Per quanto riguarda i possibili annunci, nei giorni scorsi si è parlato di un possibile nuovo gioco di Astro Bot, ma anche di un gioco LEGO a tema Horizon, la serie di Guerrilla Games. Dovrebbe esserci spazio anche per Concord, la cui uscita rimane fissata al 2024 (durante lo State of Play sarà svelata la data definitiva?). Probabilmente si parlerà anche della conversione PC di God of War Ragnarok, oggetto di numerose voci di corridoio.