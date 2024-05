"Sarebbe davvero ottimo se i numeri totalizzati fossero fra i 4,7 e i 5 milioni oppure, in un mondo perfetto, 11 milioni per recuperare appieno le potenziali vendite perse nel corso del primo mese."

Call of Duty: Black Ops 6 dovrà portare almeno 2,5 milioni di nuovi abbonati su Xbox Game Pass per compensare i mancati incassi, stando ad alcune stime basate sui dati di vendita dello sparauttto prodotto da Activision relativi al 2022.

La sostenibilità in soldoni

Come detto, Sams si è basato sui dati del 2022, che parlavano di un miliardo di dollari di incassi al lancio per Call of Duty, di cui circa il 35% fra PS4 e PS5 (4,4 milioni di copie vendute) e Xbox posizionato più o meno a metà di tale valore, almeno ai tempi.

Ciò significa, secondo il giornalista, che Microsoft dovrebbe tirare fuori fra i 150 e i 200 milioni di dollari dai nuovi abbonamenti per reggere il confronto con ciò che avrebbe potuto realizzare senza inserire lo sparatutto nel catalogo di Xbox Game Pass.

Quando si parla di sostenibilità del Game Pass, insomma, bisognerebbe prendere in considerazione questi dati per capire se la strategia della casa di Redmond sta funzionando o meno.