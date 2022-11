Call of Duty Modern Warfare 2: un miliardo di dollari in dieci giorni, record assoluto per la saga

Activision Blizzard ha annunciato che Call of Duty: Modern Warfare 2 ha superato il miliardo di dollari di fatturato globale nei primi 10 giorni dall'uscita. Questo risultato è stato inoltre raggiunto più velocemente rispetto a qualsiasi altro gioco di Call of Duty. Il precedente record era di Black Ops II del 2012 (1 miliardo di dollari in 15 giorni).

Ricordiamo che il precedente report indicava che Call of Duty: Modern Warfare 2 ha fatturato 800 milioni di dollari in tre giorni: questo significa che in una settimana ne ha ottenuti altri 200 milioni.

Parlando di altre saghe, Grand Theft Auto V di Take-Two rimane il gioco più venduto di tutti i tempi in base ai ricavi del lancio, visto che il gioco ha fatturato 1 miliardo di dollari in tre giorni.

Activision ha anche sottolineato che i giocatori di Call of Duty: Modern Warfare 2 hanno totalizzato più di 200 milioni di ore di gioco e più di 1 miliardo di partite in dieci giorni. Si tratta di un risultato notevole.

"L'incredibile slancio di Modern Warfare II è il riflesso diretto dell'energia e della passione della comunità di Call of Duty", ha dichiarato Johanna Faries, GM di Call of Duty. "In vista di un livello di supporto senza precedenti per Modern Warfare 2 e per il lancio di Warzone 2.0 la prossima settimana, siamo motivati a dare ancora una volta il massimo per la migliore comunità di giocatori al mondo".

Come ha dichiarato Faries, Warzone 2.0 uscirà il 16 novembre e la compagnia prevede un grande lancio. Un altro nuovo gioco di Call of Duty, Warzone Mobile, uscirà nel 2023. Il futuro della saga sembra roseo per il momento.

Vi ricordiamo infine che il multigiocatore classificato ha un periodo di uscita ufficiale.