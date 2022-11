Perfect Dark: il capo degli Xbox Game Studios Matt Booty aggiorna sulle condizioni del team

Un nuovo gioco di Perfect Dark è stato annunciato nel dicembre 2020, ma da allora lo sviluppatore The Initiative ha attraversato un periodo turbolento durante il quale lo studio ha perso molti dei suoi membri più anziani. Da allora, lo sviluppatore ha pian piano ripreso le forze, dovendo anche affrontare le sfide della pandemia di coronavirus: questo è quanto haspiegato il capo di Xbox Studios Matt Booty in un recente episodio di Friends Per Second.

"Credo che una delle cose più difficili degli ultimi anni sia stata la produzione di un grande gioco della portata di Halo o Battlefield nelle condizioni in cui ci siamo trovati. La seconda cosa più difficile è stata avviare un nuovo studio", ha detto Booty, spiegando come The Initiative abbia dovuto trovare molti nuovi dipendenti.

Booty ha ripreso affermato: "La seconda è avviare un nuovo studio. Non hai una storia condivisa, non hai persone che hanno lavorato insieme per cinque o dieci anni. Stavamo facendo molti esperimenti con le sedi remote e ibride, su come attirare i talenti, alcuni hanno funzionato, altri no. Non sono stati tanto i cambiamenti di leadership quanto il lavoro di costruzione di uno studio. È uno studio nuovo di zecca".

Anche lo studio di Tomb Raider Crystal Dynamics (acquisito da Embracer Group, ricordiamo) sta collaborando a Perfect Dark insieme a The Initiative, e Booty descrive la collaborazione come un co-sviluppo e non un lavoro assegnato a un team esterno completamente separato.

"Sono partner alla pari nello sviluppo", ha detto Booty, parlando di come collaborazioni come questa potrebbero diventare più comuni in futuro. "Non si tratta di un caso in cui Crystal Dynamics ha preso il controllo o sta sostituendo [The Initiative]. Abbiamo avuto un centinaio di persone disponibili, che hanno un grande pedigree di lavoro con Tomb Raider. Sono disponibili, sono entusiasti di lavorare a Perfect Dark. È davvero una parte del modo in cui si costruisce un team di gioco al giorno d'oggi, non un segno che stiamo cercando di compensare qualcosa".