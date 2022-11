Sonic Frontiers: i voti delle recensioni internazionali vanno dal 2 al 9

Novembre 2022 è un mese denso di uscite di peso e uno dei primi grandi nomi del mondo videoludico pronto a farci dono di un nuovo gioco è Sonic. Sega sta infatti per pubblicare Sonic Frontiers, un gioco di piattaforme 3D che rivoluziona la formula classica. Come sono andate le cose? Potete scoprirlo nella nostra recensione di Sonic Frontiers. Inoltre, sono ovviamente online anche le recensioni internazionali e possiamo ora vedere cosa ne pensa il resto del mondo.

I voti di Sonic Frontiers mostrati tramite Opencritic sono i seguenti:

Multiplayer.it - 8 / 10

Shacknews 9 / 10

Attack of the Fanboy 4.5 / 5

We Got This Covered 4.5 / 5

GamingTrend 85 / 100

Checkpoint Gaming 8.5 / 10

Hobby Consolas 82 / 100

Metro GameCentral 8 / 10

Game Rant 4 / 5

Push Square 8 / 10

PSX Brasil 80 / 100

Worth Playing 8 / 10

Kakuchopurei 80 / 100

TheGamer 4 / 5

VGC 4 / 5

Game Informer 7.8 / 10

Easy Allies 7.5 / 10

Press Start 7.5 / 10

IGN 7 / 10

GameSpot 7 / 10

Twinfinite 3.5 / 5

Inverse 7 / 10

TrueGaming 6 / 10

AusGamers 5.5 / 10

GamesRadar+ 2 / 5

Digital Trends 1 / 5

La media su Opencritic per Sonic Frontiers al momento della scrittura di questa notizia è la seguente: 74/100. Come sempre, è possibile che la cifra cambi nel corso delle ore e dei giorni man mano che nuove recensioni spuntano online. I voti sono molto differenti a seconda della testata: troviamo infatti un 4.5/5 (come un 9/10) così come un 1/5 (un 2/10 in pratica).

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Sonic Frontiers è il gioco di una riscossa che molti aspettavano da venti e passa anni. Finalmente il Sonic Team ha capito come tradurre la sua serie più famosa in un contesto tridimensionale, ma ora è necessario alzare la qualità di tutto il resto. È proprio il contorno a danneggiare un gioco che avrebbe meritato sicuramente di più, soprattutto più rifinitura e più attenzione a certi maledetti dettagli. Se cercate qualcosa di veloce, fresco e divertente, se cercate un platform diverso dai soliti Nintendo, probabilmente Sonic Frontiers sarà in grado di soddisfare tutte le vostre necessità. È anche un gioco piuttosto sostanzioso: sono necessarie circa venti ore per arrivare alla fine e sicuramente c'è chi ce ne passerà di più. Cosa non scontata: testo e voci sono completamente in italiano."

Diteci, voi cosa ne pensate di Sonic Frontiers al momento? Siete interessati ad acquistarlo, oppure per il momento avete deciso di dare priorità ad altro?