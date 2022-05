Embracer Group: ecco le acquisizioni più costose, Crystal Dynamics ed Eidos Montreal sono seste

Come probabilmente già saprete, oggi Embracer Group ha annunciato l'acquisizione di Crystal Dyamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal per una somma di 300 milioni di dollari. Quella di oggi tuttavia non si tratta dell'acquisizione più costosa completata finora dalla compagnia, come possiamo notare nella classifica stilata di seguito:

Asmodee - 2,89 miliardi di dollari Gearbox - 1,30 miliardi di dollari Easybrain - 640 milioni di dollari Saber Interactive - 525 milioni di dollari Aspyr - 450 milioni di dollari Crystal Dynamics / Eidos Montreal / Square Enix Montreal - 300 milioni di dollari Koch Media - 149 milioni di dollari Flying Wild Hog - 137 milioni di dollari Perfect World - 125 milioni di dollari Milestone - 47,3 milioni di dollari Warhorse Studios - 45 milioni di dollari 4A Games - 45 milioni di dollari

Embracer Group

Come possiamo notare al primo posto nella classifica delle acquisizioni più costose di Embracer Group troviamo Asmodee, azienda francese specializzata in board game, giochi di carte e di ruolo, acquisita a settembre 2021 per 2,89 miliardi di dollari. Al secondo posto, con grande distacco, troviamo Gearbox Software, la casa di Borderlands e Tiny Tina's Wonderlands, con 1,30 miliardi di dollari. Chiude il podio con 640 milioni di dollari Easybrain, softwarehouse specializzata nei giochi mobile, prettamente di stampo puzzle. L'acquisizione degli ex-team Square Enix invece figura solo in sesta posizione.

Già solo il podio ci fa capire quanto l'obiettivo di Embracer Group non sia solo quello di espandersi nel mercato videoludico console e PC, ma anche in quello dei giochi da tavolo e mobile. Inoltre, altre acquisizioni, come quella di Dark Horse, permetterà al gigante di raggiungere anche il mondo dei fumetti, cinema e serie TV.

Rimanendo in tema, con le ultime acquisizioni Embracer Group ora ha 124 studi di sviluppo e oltre 900 IP e franchise.