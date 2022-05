Marvel's Avengers e Guardians of the Galaxy: che fine faranno con la vendita a Embracer?

Con la vendita dei team occidentali di Square Enix a Embracer Group, viene naturale domandarsi che fine faranno i vari giochi su licenza Marvel sui quali il publisher nipponico aveva impiegato i vari studi in questi anni, ovvero Marvel's Avengers e Marvel's Guardians of the Galaxy e al momento non c'è ancora una risposta precisa sull'argomento.

Durante la conferenza con gli investitori, durante la quale è stata presentata la manovra di acquisizione di Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal da parte di Embracer Group, è stato specificato che i giochi già stabiliti e pubblicati dovrebbero passare al nuovo proprietario, ma che futuri giochi del genere dovranno essere di nuovo discussi con chi possiede la licenza, ovvero Marvel in questo caso.

Per quanto riguarda Marvel's Guardians of the Galaxy, la questione è piuttosto facile: il gioco è di fatto concluso al di là di possibili espansioni o seguiti che comunque non erano scontati nemmeno prima, dunque la gestione potrebbe riguardare semplicemente le future vendite del gioco così com'è.

Marvel's Avengers, immagine di gruppo

Più complessa è la situazione di Marvel's Avengers, trattandosi di un gioco live service che aveva previsto un supporto a lungo termine.

Venendo a mancare Square Enix e con il passaggio alla nuova proprietà, è difficile pensare che sia previsto un investimento importante sui prossimi contenuti del gioco, considerando che questi dovrebbero essere discussi con Marvel con possibili acquisizioni di licenze per quanto riguarda eventuali nuovi personaggi da inserire.

Come riporta anche Forbes, è lecito aspettarsi che il supporto per Marvel's Avengers proseguirà fino a dove è stato già programmato con gli ultimi update, per poi bloccarsi in termini di nuovi contenuti previsti. D'altra parte, Crystal Dynamics sembra già piuttosto impegnata con Perfect Dark insieme a The Initiative e sul nuovo Tomb Raider che è in progettazione su Unreal Engine 5, mentre Eidos Montreal sembra portata a puntare alle sue proprietà intellettuali storiche come Deus Ex.