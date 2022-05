Xbox Game Pass: sei giochi lasceranno il catalogo a maggio 2022, tra cui GTA San Andreas

Presto Microsoft annuncerà ufficialmente la prima mandata di titoli in arrivo a maggio 2022 su Xbox Game Pass per tutti gli iscritti, tuttavia già da ora sono noti i giochi che abbandoneranno il catalogo del servizio e che quindi sarà possibile giocato grazie l'abbonamento ancora per pochi giorni. Tra questi c'è anche GTA: San Andreas Definitive Edition, la versione rimasterizzata del celebre titolo Rockstar Games. Ecco l'elenco dei giochi in uscita dal catalogo di Xbox Game Pass a maggio 2022:

Enter the Gungeon (PC/Xbox)

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Xbox)

GTA San Andreas Definitive Edition (Xbox)

Steep (Xbox)

The Catch: Carp & Coarse Fishing (PC/Xbox)

The Wild at Heart (PC/Xbox)

GTA San Andreas a breve non sarà più disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass

I titoli sopracitati sono apparsi nelle sezione "Presto non disponibile" del Game Pass per PC e console, il che significa che usciranno dal catalogo entro la fine del mese. Non è chiaro il giorno preciso, ma visti i precedenti probabilmente avverrà il 15 maggio.

Per saperlo con certezza in ogni caso non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale dei prossimi giochi in arrivo su Xbox Game Pass di Microsoft previsto per domani pomeriggio, martedì 3 maggio 2022. A tal proposito, sono già sette i titoli confermati per questo mese al day one.