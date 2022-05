Xbox Game Pass, maggio 2022: salgono a 7 i giochi confermati al day one in catalogo

Mentre rimaniamo ancora in attesa dell'annuncio ufficiale di Microsoft sui giochi in arrivo a maggio 2022 all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, intanto salgono a 7 i giochi confermati al day one nel corso del mese appena iniziato, a cui dovranno poi aggiungersi tutti gli altri.

Ecco i sette giochi previsti arrivare al day one nel catalogo di Xbox Game Pass a maggio 2022, per ora:

Loot River - 3 maggio

Citizen Sleeper - 5 maggio

Trek to Yomi - 5 maggio

Eiyuden Cronicle: Rising - 10 maggio

Hardspace Shipbreaker - 24 maggio

Sniper Elite 5 - 26 maggio

Pac-Man Museum+ - 27 maggio

Avevamo visto già varie settimane fa che i giochi in arrivo al day one nel catalogo di Xbox Game Pass a maggio 2022 erano già cinque, ma altri due vanno aggiunti al totale per arrivare a 7 titoli.

Ricordiamo che stiamo parlando solo dei giochi previsti uscire al day one all'interno del servizio su abbonamento, dunque con uscita già programmata nel mese di maggio e non si tratta del catalogo totale dei giochi previsti, che sarà ovviamente più ampio.

L'annuncio ufficiale sui giochi in arrivo nella prima metà di maggio 2022 per gli abbonati a Xbox Game Pass è previsto per la prossima settimana, probabilmente per martedì 3 maggio. Nel frattempo, tra le aggiunte non previste, nei giorni scorsi sono stati inseriti anche FIFA 22 e NBA 2K22.