FIFA 22 ora è incluso con Xbox Game Pass Ultimate ed EA Play

A partire da oggi gli abbonati a EA Play e di conseguenza anche quelli iscritti a Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass possono scaricare e aggiungere alla propria libreria FIFA 22, l'ultima iterazione della celebre serie calcistica di EA Sports.

Da oggi dunque gli abbonati potranno accedere al gioco completo e provare le novità dell'edizione del 2022, tra cui un'intelligenza artificiale rivista per i portieri, una nuova fisica per la palla, la meccanica dello "Scatto bruciante" e nuove tattiche offensive. Per saperne di più, ecco la nostra recensione di FIFA 22.

L'abbonamento a EA Play è disponibile al costo di 3,99 euro al mese o di 29,99 euro l'anno e permette di accedere a un ampia gamma di titoli di Electronic Arts, versioni di prova, sconti esclusivi e altro ancora. Il servizio è integrato nell'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate (12,99 euro al mese) per console Xbox e PC e per PC Game Pass (9,99 euro al mese) per PC.

Rimanendo in tema, FIFA 22 sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori PS5 e PS4 abbonati a PlayStation Plus durante il mese di maggio 2022.