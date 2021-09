FIFA 22, la recensione per PS5 e Xbox Series X|S del gioco di calcio più venduto al mondo

Ci troviamo di fronte, sostanzialmente, all'ossatura dello scorso anno, arricchita e rinnovata quel tanto che basta per convincere milioni di giocatori a investire le loro giornate e soprattutto i loro sudati risparmi in Ultimate Team e le altre modalità di gioco.

Nella recensione di FIFA 22 scopriremo come lo sviluppo del gioco sia stato quindi molto lineare e si è concentrato principalmente nel provare ad evolvere e arricchire quello che funzionava lo scorso anno, con qualche correzione dal punto di vista del gameplay e un ulteriore passo in avanti dal punto di vista tecnologico.

Questo non vuol dire che il colosso americano e la sua divisione canadese se ne stiano con le mani in mano, solo che per il momento, anche per va della posizione quasi di monopolio, sembrano essere quelli meno propensi ad abbracciare le rivoluzioni, le sperimentazioni e le nuove tendenze sul mercato.

Comunque vada a finire, il 2021 sarà ricordato come uno spartiacque per i videogiochi sportivi. Sarà l'anno nel quale Konami ha spezzato il duopolio con FIFA, tentando la strada del free-to-play. Sarà anche l'anno nel quale sono state presentate due esperienze che mirano a strappare una fetta di questo ricchissimo mercato. In tutto questo marasma EA Sports resta inamovibile, forte dei milioni di videogiocatori che ogni anno le accordano fiducia e le garantiscono i fondi necessari per assemblare il prodotto più completo sul mercato.

In FUT, grazie alla possibilità di personalizzare lo stadio , EA ha introdotto striscioni e banner che inneggiano a Battlefield o agli altri suoi giochi. In questo modo uno non solo può rendere il proprio stadio il più folle possibile, ma può anche mostrare i propri gusti e le proprie tendenze in maniera del tutto libera. Questo perché si può sia cercare di creare un qualcosa di coerente col proprio club, ma anche il provare a rendere il tutto il più folle possibile.

Perchè è vero che in questo modo Volta è diventato una sorta di catalogo digitale degli ultimi capi sportivi o delle più recenti sneaker, ma questo non può fare che felice il videogiocatore che in questo modo può vestire il proprio calciatore (o calciatrice) nella maniera più fantasiosa e stilosa possibile... o fare come noi e dimostrare al mondo uno stile degno della collezione di moda Derelicte, il nuovo brand di Magatu.

Il Leitmotiv di FIFA 22 è la personalizzazione . Per motivi di inclusione, dato che in questo modo ognuno è libero di esprimere il proprio io all'interno di quasi tutte le modalità di gioco, un po' per motivi commerciali. Tra oggetti estetici appartenenti ai brand più famosi e quelli dedicati ai videogiochi di EA in arrivo, lo sviluppatore è riuscito ad inserire prodotti a scopi commerciali all'interno del gioco nella maniera più indolore possibile. I classici due piccioni con una fava.

Anche il "calcetto" non è più il cuore dell'esperienza, ma tutta una serie di prove di abilità e minigiochi da vivere con altre persone. Tutti divertenti e colorati, ma fanno capire come EA stia cercando una nuova strada per questa componente di FIFA: per il momento ha trovato quella di divertissement arcade, con tanto di superpoteri da attivare dopo aver portato a termine un determinato numero di dribbling e magie.

Il tentativo di includere "l'anima da strada" in FIFA 22 si è in qualche modo perso: la prima partita di Volta la si giocava tra i vicoli polverosi di una favelas brasiliana, dove i più grandi calciatori carioca hanno affinato la loro fantasia e la loro tecnica. Il primo match di Volta in FIFA 22 lo abbiamo giocato in un luccicante "stadio" di Milano, con gente dai nomi assurdi e vestita in maniera incredibilmente sgargiante, oltre che apparentemente molto scomoda.

Quella che era la modalità di rottura di qualche edizione fa, in FIFA 22 continua ad avere senso proprio grazie a questo rinnovato lato sociale. Volta Football , infatti, intorno ad una struttura di minigiochi e partite al fulmicotone da giocare in campetti "da strada", è diventato il posto nel quale ci si può ritrovare con gli amici per divertirsi con dei party game a sfondo calcistico e per agghindare il proprio alter ego nella maniera più stilosa possibile.

Creare una stella

Un calciatore di FIFA 22 si prepara al tiro

Lo sviluppo del proprio avatar in Volta segue le stesse -rinnovate- regole dei Pro Club e della Modalità carriera di un singolo calciatore. In altre parole non si svilupperanno più le capacità fisiche e tecniche dell'atleta, che invece cresceranno in base alle abilità che sbloccheremo. Ci sono 6 alberi delle abilità (più uno dedicato ai portieri) tra i quali scegliere, che consentiranno di costruire le capacità di ogni calciatore. Scegliendo abilità di un certo tipo, si finirà per corrispondere ad un certo archetipo di calciatore, una cosa che garantirà ulteriori bonus specifici. In ogni caso ogni calciatore ha dei perk che è possibile sbloccare durante la partita in grado di potenziare determinati aspetti personali o della squadra. I difensori potranno migliorare le capacità difensive dei compagni negli ultimi minuti, mentre gli attaccanti avranno bonus al tiro, e così via.

In Volta, oltretutto, come dicevamo, ci sono anche delle mosse speciali come il supertiro, la supervelocità e la super spinta a dare ulteriore pepe alle partite.

Le Modalità Carriera proseguono sul solco di quanto ci si aspetta da loro, con qualche cambiamento che va a migliorare la qualità della vita, come menù più agili e una maggiore gamma di opzioni a disposizione, come la possibilità di personalizzare lo stadio per i manager o la possibilità di vivere lo spogliatoio per i calciatori.

Per questi ultimi ci sono obiettivi dinamici da rispettare per salire più velocemente di esperienza e nelle gerarchie della squadra, anche se non sempre sono molto in linea. Chiedere, per esempio, ad un difensore centrale di segnare un gol da fuori nella partita di debutto, oltretutto da subentrato, e dare una penalità perché non ci siamo riusciti non è proprio la scelta migliore per dare una mano. Anzi, sembra un tentativo di mettere un bastone tra le ruote.